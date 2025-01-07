شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الإمارات عيار 21 سجل 284.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 فى الامارات حيث سجل عيار 21 مبلغ 284.75 درهم

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين..

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم

عيار 24 سجل 317.75 درهم

عيار 22 سجل 294.25 درهم

عيار 21 سجل 284.75 درهم

عيار 14 سجل 188. درهم

عيار 18 سجل درهم 244.00

عيار 12 سجل 161. درهم

الاونصة سجلت 9883.25 درهم

الجنيه الذهب سجل 2278.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2636.64 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

هذه التحركات تشير إلى تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين بخصوص المعادن الثمينة.