الاقتصاد

تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 57ر25 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 56ر42706 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 91ر32 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 38ر5975 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 30ر243 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 98ر19864 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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