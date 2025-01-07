شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 57ر25 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 56ر42706 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 91ر32 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 38ر5975 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 30ر243 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 98ر19864 نقطة.