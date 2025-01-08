شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية .. الأربعاء 8-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025بعد موجة من التذبذبات الأخيرة، وسط ترقب المتعاملين لمستجدات السوق وتأثيرات أسعار الدولار والعوامل الاقتصادية العالمية. حيث سجل عيار 18 مبلغ3210 جنيهات



وعن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2025 فبيانها كالتالي..

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.

