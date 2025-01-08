شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم الأربعاء فى السوق المصرى.. كيلو الفراخ بـ90 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أخر تطورات سعر الفراخ البيضاء وكذلك أسعار البيض في الأسواق مشيرا إلي حالة من الاستقرار التام خلال تعاملات اليوم.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلي 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بإضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلي 190 جنيها.



وكشف رئيس شعبة الدواجن، استقرار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وأشار إلي أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 80 إلي 83 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 90 جنيها إلي 95 جنيهاً.

في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 43 جنيها، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلي 17 جنيها.

وبلغ سعر كيلو فراخ أمهات بيضاء 65 جنيها وتراجع البط المسكوفي إلي 75 جنيها والمولر 77 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 14 جنيهاً والفراخ الفيومي 24 جنيها للكتكوت.