شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من اليابان.. روبوت Mi-Mo بستة أرجل يعمل بالذكاء الاصطناعى هيحل معاهم الواجب والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة يابانية روبوت Mi-Mo بدون وجه يشبه المصباح وله 6 أرجل يعمل بالذكاء الاصطناعى ومن أهم ميزاته مساعدة الاطفال على أداء واجباتهم المدرسية ومتابعتها.

لا يزال Mi-Mo مجرد نموذج أولي، ولكن هناك بعض الأفكار المثيرة للاهتمام وراء الروبوت ذو المظهر غير العادي الذي يتجول في قاعة العرض فى معرض CES 2025 .

تم إنشائه من شركة Jizai اليابانية، وتصفه الشركة بأنه "روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة" "يفكر ويعمل" من تلقاء نفسه ، يحتوي على كاميرا وميكروفونات مدمجة، مما يسمح له بالتحرك والاستجابة للمطالبات والأوامر الصوتية ، إنه يعمل على العديد من نماذج اللغات الكبيرة التي تمكنه من التعرف على الصوت والصورة.

ولم يظهر Mi-Mo العديد من علامات الاستقلالية، كان يتلألأ في الغالب حول قاعة العرض فى المعرض و"يلوح" للأشخاص المارة .

وقال يوجي أوشيما من شركة Jizai، أن الشركة تتصور أنها مفيدة لبعض مهام رعاية الأطفال، مثل تذكير الأطفال بأداء واجباتهم المدرسية ثم مراقبتهم للتأكد من أنهم أكملوها بالفعل. (يشير موقع Jizai الإلكتروني إلى أن الشركة مهتمة أيضًا باستخدام الروبوتات لرعاية المسنين.)

لكن Mi-Mo لم يتم إنشاؤه فقط ليكون روبوتًا مؤقتًا، وقال أوشيما إنه من المفترض أن يكون منصة مفتوحة للمطورين والباحثين وغيرهم للعثور على طرقهم الخاصة لاستخدام الروبوت.

وتعتزم Jizai أيضًا أن تكون معيارية إلى حد ما حتى يتمكن الأشخاص من تخصيص Mi-Mo باستخدام برامج مخصصة أو أجهزة استشعار إضافية أو ملحقات الأجهزة الأخرى.

وتخطط Jizai لإتاحة Mi-Mo كمجموعة أدوات للمطورين في وقت لاحق من هذا العام وفتحت قائمة انتظار حيث يمكن للأطراف المهتمة الاشتراك للحصول على التحديثات.