شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم كاميرا جديد وإطار ألومنيوم.. تسريبات تكشف أسرار آيفون 17 Pro والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تطرح شركة آبل سلسلة هواتف iPhone 17 في النصف الثاني من هذا العام، وتتضمن هذه السلسلة هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Slim وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

وقد انتشرت العديد من الشائعات حول طراز iPhone Slim المعروف أيضًا باسم iPhone 17 Air في الأشهر القليلة الماضية، وقد ظهر الآن تسريب جديد يشير إلى أن سلسلة iPhone 17 الجديدة قد تشهد تصميمًا جديدًا، مقارنة بإصداراتها السابقة ، ويقال إن شركة آبل ستعيد الحواف المنحنية مع التشكيلة الجديدة.

وأشار أحد المصادر على موقع Weibo إلى أن تشكيلة iPhone 17 قد تشهد بعض التغييرات في التصميم عن سلسلة iPhone 16 الحالية، وأشار المصدر إلى أن Apple قد غيرت تصميم الإطار للهواتف الجديدة وقد يتميز بجوانب مستديرة.

من غير المؤكد ما إذا كان التغيير في التصميم المزعوم يمكن أن ينطبق فقط على الإصدارات الأساسية من iPhone 17 أو طرازات Pro أو جميع المتغيرات، وتتميز سلسلة iPhone 16 الحالية بجوانب مسطحة ذات حواف مستديرة ، ويمكن أن تعمل الجوانب المنحنية على تحسين تجربة الإمساك باليد، و استخدمت Apple جوانب منحنية لطرازات iPhone القديمة بما في ذلك iPhone 6 .

شائعات حول تغييرات في تصميم آيفون 17

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن تغييرات في تصميم سلسلة iPhone 17 ، ففي ديسمبر من العام الماضي، أشار تسريب إلى أن طرازي iPhone 17 Pro قد يحصلان على تصميم كاميرا على غرار Pixel ، وأظهرت الصور المسربة فتحة أفقية على شكل حبة دواء لوحدة الكاميرا.

وزعمت تسريبات أخرى أن طرازي iPhone 17 Pro سيحتويان على إطار من الألومنيوم بدلاً من التيتانيوم ، ويُشاع أن طرازي iPhone 17 Pro سيعملان بشريحة A19 Pro من Apple إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، بينما قد يعمل iPhone 17 وiPhone 17 Slim/Air القياسيان بشريحة A18 أو A19 مع دعم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.