شكرا لقرائتكم خبر عن بـ8 طائرات مسيرة.. موسكو تتهم كييف بمهاجمة محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت موسكو كييف بمهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية منذ نحو 3 سنوات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على تطبيق تليجرام، إن الجيش الأوكراني استخدم 8 طائرات مسيرة لمهاجمة المنشأة ومدينة إنرهودار المحتلة القريبة، مشيرة إلى اعتراض جميع الطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة أن إحدى المسيرات انفجرت بعد إسقاطها، ثم اشتعلت فيها النيران فوق سطح مركز التدريب التابع لمحطة الطاقة النووية.

وقال الروس إنه لم تقع إصابات ولم تلحق أي أضرار بالمحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

مخاوف من وقوع كارثة نووية

يشار إلى أن القوات الروسية استولت على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى من الغزو الروسي الشامل في عام 2022، وفشلت العديد من المحاولات الأوكرانية لاستعادة الموقع.



قصف حافلة عامة في خيرسون

وكثيرا ما تتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات بشأن هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة تستهدف المحطة، ما يثير المخاوف من وقوع كارثة نووية.

قصفت مسيرة روسية حافلة عامة في مدينة خيرسون الساحلية بجنوب أوكرانيا، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية رومان مروتشكو عبر تطبيق تليجرام يوم الاثنين.

وقال مروتشكو إنه يجري التحقق من التقارير الأولية التي أفادت بوقوع إصابات.

وقال تقرير إعلامي غير رسمي، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وقبل ساعات قليلة، أصابت مسيرة روسية 3 رجال شرطة بإصابات خطيرة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن الحاكم العسكري للمنطقة أوليه سينيهوبوف.

وقال سينيهوبوف إن المسيرة كانت من طراز "مولنيا - 1"، المصنوعة من الخشب المقوى.