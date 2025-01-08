الحاج حسن: انتخابات الرئاسة هي شأن وطنيّ لبنانيّ سياديّ

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على أنّ "انتخابات الرئاسة في لبنان، هي شأن وطنيّ لبنانيّ سياديّ، أي أنها من مسؤولية نواب الأمة المنتخبون من الشعب اللبنانيّ كما يعبّر في الدستور، وبالتالي، يجب أن يكون رئيس الجمهورية صناعة وطنية خالصة".

وأكد، خلال احتفال تكريميّ، أن "حزب الله" وحركة "أمل" هما معًا في هذه الانتخابات وبكل المسار السياسيّ، "علمًا أنّ واحدة من عناصر قوتنا للمقاومة وللثنائيّ الوطنيّ ولكل مكونات الوطن، هو أن يكون الثنائيّ وعدد كبير من حلفائنا في نفس الموقع الذي كنا عليه، وسنبقى عليه بتفاهم عميق لمصلحة المقاومة وأهلها، ولمصلحة كل الوطن".

ورأى أنّ "من أولى مهمّات الرئيس العتيد القادم وكل الرؤساء، هو حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة العدو الصهيونيّ وفق رؤية وبرنامج واضح ومقدرات مطلوبة، لا سيما أن اسرائيل هي تهديد حقيقيّ دائم ومستمر لكل لبنان، ولذلك يجب أن يكون في صلب مهام واهتمامات الرئيس، مواجهة هذا التهديد".

وفي ما يتعلّق بالخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، شدد النائب الحاج حسن على أنّ "الدولة معنية بالتصدي لهذه الخروقات بالحد الأدنى بالوسائل السياسية، وبتحميل اللجنة الخماسية وتحديدًا رئيسها المسؤولية الكاملة عمّا يحصل، علمًا أن رئيس هذه اللجنة هو بنظرنا شريك متواطئ مع العدو، وليس محايداً في هذه المسألة".