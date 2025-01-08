شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يضىء مسرح مكتبة الإسكندرية بمقطوعاته يومى الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية حفلاً موسيقيًا يوم الجمعة 10 يناير على مسرح مكتبة الإسكندرية، يليه حفل آخر على نفس المسرح يوم السبت الموافق 11 يناير، ضمن احتفلات السنة الجديدة 2025.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفلين باقة مميزة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى اشتهر بها وأحبها جمهوره، منها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وكان الموسيقار عمر خيرت ، قد أ كد أن الجمهور هو الكيمياء وعمق الإحساس والمشاعر المتبادل ما بين الجمهور والمستمع والأوركسترا، وهى حالة كيميائية صعب شرحها وأحلى أحاسيس.

وأوضح عمر خيرت خلال ندوته فى معرض الشارقة للكتاب، والتى شاركت فى تقديمها الإعلامية منى الشاذلي، أن سبب اعتراضه على رفع قيمة تذاكر حفلاته بدار الأوبرا، أنه يرى أن الفن لكل الناس وليس لطبقة معينة أو أي شخص معه فلوس، مؤكدا أن دار الأوبرا هى عامة تبع الدولة والدولة مسئولة عن تثقيف الجمهور.

وتابع: "من هنا جاء الاهتمام أنه مش ضروري التذكرة تكون بمبالغ كبيرة، لأنها مش ربح، والفلوس ربنا بيبعتها في أي وقت، والرزق حاجة والواجب حاجة تانية، والفن رسالة مش باب رزق، وهي لازم توصل لكل الناس وهي ثقافة موسيقية للشعب".