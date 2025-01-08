أشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له الى انه "من الواضح أن أميركا والغرب والعرب يريدون قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية"، مشيرا الى ان "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو الوحيد الذي أعلن رفضه، واذا بقي الثنائي الشيعي موحدا فإن جوزاف عون لن يصبح رئيسا، وسيكون الانتخاب ضمن معادلة أكثرية ٦٥ صوتا وليس ٨٦ وما فوق".
واضاف :"في هذا الزمن فان من البطولة القول لا لأميركا، وأول من قال نعم لاميركا هو النائب السابق وليد جنبلاط".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: اذا بقي الثنائي الشيعي موحدا فإن قائد الجيش لن يصبح رئيسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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