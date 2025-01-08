زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب منطقة شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر صباحا، منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 03:53 صباحا بتوقيت أديس أبابا، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

ويأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.