الأب مونس: للكف عن الفلسفة وإنتخاب رئيس يكون مصلياً ونزيهاً

دعا البروفسور الأب يوسف مونس إلى الكف عن الفلسلفة والكلام في صفات الرئيس، معتبراً أنها كما يقول الفيلسوف الإلماني هيجل Hegel ثرثرة سياسية، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الكلام يحمل الكثير من الخلفيات الشخصية".

وذكر بما كان قد قال له الرئيس الراحل فؤاد شهاب: "إنتخبوا الرئيس المصلي والفقير"، وأيضاً الرئيس الراحل الياس سركيس: "إنتخبوا الرئيس النزيه والآدمي"، لافتاً إلى أن شهاب كان يصلي المسبحة يومياً وهو ينظر نحو حريصا، بينما سركيس بشرائه إحتياط الذهب حمى العملة اللبنانية حتى يومنا هذا.

وأضاف: "لأن الروح هو سيد التاريخ إنني اؤمن وأعتقد وأترجى في سنة الرجاء هذه إن أللّٰه هو سيد التاريخ وإن الروح القدس حاضر وإن الأحداث ستتم حسب رغبة وإرادة اللّٰه ومحبته لشعبه وللبنان".

واعتبر أنه "في هذه الأيام علينا أن نصلي ليعطنا الرب الإله رئيساً حسب كلام الرئيس فؤاد شهاب مصلياً وفقيرا وحسب كلام الرئيس الياس سركيس نزيهاً وآدمياً".

وتابع: "فيا رب لا تحرمنا بسبب خطايانا رحمتك وٱرسل لنا الرئيس ألذي يختاره الروح القدس وليس الرئيس الذي تختاره الدول".

ولفت إلى أنه "أعرف جيداً أن هذا كلاما تيولوجياً لاهوتياً إيمانياً بعيداً عن الواقع السياسي لكن هذا إيماني أن اللّٰه هو سيد التاريخ، وهو بعنايته ينظر ويهتم بالناس الذين خلقهم ومات لأجلهم وخلصهم، وأن التاريخ ليس قدرياً والأحداث ليست متروكة للصدفة،حيث الوجود الإلهي يملاء حياة الناس والكون".