شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس الاستعداد لخوض مباراة أبو قير للأسمدة فى بطولة كأس مصر، بعدما انتهت مباراته مع المصري البورسعيدى بالتعادل السلبى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

الفارس الأبيض خرج من ربع النهائي من بطولة كأس مصر في النسخة الماضية، بعدما تلقى الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة هدف مقابل هدف.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر



يواجه الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة فى الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة



وتنقل المباراة التي ستجمع بين الزمالك وأبو قير للأسمدة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات كأس مصر في نسختها الحالية.