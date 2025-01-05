شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالأحد، 05 يناير 2025 05:25 م
هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمسيحيين المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتوجه الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة لجميع المصريين الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين الله أن يحفظ بلادنا وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والاستقرار .
وأوضحت أن احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تعد تجسيداً لمفاهيم العيش المشترك، وإعلاء قيم التسامح والمحبة، وتدعيما للوحدة الوطنية التاريخية بين عنصري الأمة.
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