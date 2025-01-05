الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

وأوضحت أن احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تعد تجسيداً لمفاهيم العيش المشترك، وإعلاء قيم التسامح والمحبة، وتدعيما للوحدة الوطنية التاريخية بين عنصري الأمة.

محمد يوسف

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