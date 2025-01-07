ترامب جدد دعوته لتكون كندا ولاية اميركية: ترودو كان على علم بان واشنطن لم يعد بإمكانها تحمل العجز التجاري الهائل لكندا فاستقال

اكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة "أمة عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة وزعامة الحزب الليبرالي الكندي.

ولفت ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، الى أن العديد من الكنديين يريدون أن تصبح بلادهم "الولاية الأميركية رقم 51"، معتبراً أن "الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تحمل العجز التجاري الهائل، والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها".

واوضح إن "ترودو كان على علم بذلك، واستقال"، مضيفاً أنه "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار". وتابع: "معاً، كم ستكون هذه الأمة عظيمة".

وكان ترمب اقترح على ترودو، خلال زيارته إلى مارالاغو في كانون الاول الماضي، أن تصبح كندا ولاية أميركية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد أوتاوا.

وأعلن ترودو في وقت سابق، الاثنين، عزمه الانسحاب من قيادة الحزب الليبرالي ورئاسة الوزراء، بعد تعيين زعيم جديد للحزب.