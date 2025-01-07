تكنولوجيا: إطلاق HP EliteBook Ultra G1i بشاشة OLED ومعالج Intel Lunar Lake في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد HP EliteBook Ultra G1i أحدث حاسب محمول من HP يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن، مع تركيز كبير على الإنتاجية. هذا الجهاز مزود بأحدث معالجات Intel، رغم أن المواصفات الرسمية لا تحدد الجيل بدقة.

ومع ذلك، بالنظر إلى الحد الأقصى للذاكرة الذي يبلغ 16 جيجابايت، من المحتمل أن يستخدم معالج Lunar Lake، وعلى الأرجح Core Ultra 7 256V أو Core Ultra 5 236V.

يأتي HP EliteBook Ultra G1i مزودًا بشاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2880 × 1800 مع خاصية اللمس، مع سطوع يصل إلى 400 نتس في المتر المربع وتغطية DCI-P3 بنسبة 100%.

يوفر الجهاز أيضًا تخزينًا بسعة 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen4 NVMe SSD، مع عدم وجود خيارات dGPU، مما يعني أنه يعتمد على معالج الرسوميات Arc 140V أو Arc 130V وفقًا للطراز.

بالنسبة لبقية المواصفات، يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 64 وات في الساعة يمكن شحنها باستخدام شاحن بقوة 65 وات، وكاميرا ويب بدقة 9 ميجابكسل تدعم ميزات Windows Hello وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يدعم الجهاز Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، بالإضافة إلى أربعة مكبرات صوت وميكروفونين.

وفي ما يتعلق بالاتصال، يحتوي الجهاز على منفذي Thunderbolt 4.0، ومنفذ USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملم.

يبلغ وزن الجهاز 1.1 كجم (2.3 رطل) وسمكه 12.1 ملم فقط، مما يجعله جهازًا خفيفًا وسهل الحمل. بالنسبة للسعر، يبدأ HP EliteBook Ultra G1i من 2019 دولارًا، ومن المتوقع أن يكون متاحًا للشراء عبر موقع HP الإلكتروني في وقت لاحق من هذا الشهر.

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