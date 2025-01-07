تكنولوجيا: إطلاق HP EliteBook X G1i بمعالجات Lunar Lake.. خليفة جديد لـ HP EliteBook 1040 G11 في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، أعلنت شركة HP عن إعادة هيكلة كبيرة لمجموعة أجهزة الحواسب المحمول الخاصة بها، وكان التأثير الأبرز على تشكيلة المستهلكين، حيث تم دمج جميع العلامات التجارية تحت اسم “OmniBook”. لكن، حافظت HP على استقرار الأمور في تشكيلة الأعمال، حيث استمرت علامة EliteBook، ولكن بنظام ترقيم جديد.

في 2025، تعد أجهزة الحواسب المحمولة EliteBook هي آخر الطرازات التي تستخدم نظام التسمية القديم، لذلك تم استبدال HP EliteBook 1040 G11 بـ HP EliteBook X G1i، وهو الطراز المحدث الجديد، مع نظيره القابل للتحويل HP EliteBook X Flip G1i.

تم الإعلان عن الطرازين في معرض CES 2025، وكلاهما سيأتي مزودًا بمعالجات Intel Lunar Lake. ورغم أن التصميم يبدو أنه شهد إعادة تصميم شاملة، إلا أن التحديث الفعلي هو تحديث داخلي أكثر من كونه تصميمًا جديدًا بالكامل.

يتم الحفاظ على الهيكل الحالي في الطراز الجديد، بما في ذلك المنافذ وسعة البطارية (68 واط)، بالإضافة إلى خيارات الشاشة. ومع ذلك، سيكون هناك تغيير طفيف في اللون، حيث سيصبح اللون الأزرق الداكن خيارًا إضافيًا إلى جانب الفضي.

تركز أبرز التغييرات على المكونات الداخلية، حيث يتم استبدال منصة Meteor Lake الخاصة بـ Intel بمنصة Lunar Lake. وهذا التغيير يجلب معه وحدة معالجة الرسومات Intel ARC 140V والذاكرة المدمجة.

وعلى الرغم من أن الذاكرة العشوائية كانت ملحومة بالفعل في النسخة السابقة ومحددة بـ 32 جيجابايت، إلا أن هذا التغيير ليس ذا تأثير كبير.

بوزن يبدأ من 1.18 كجم فقط، يُعتبر HP EliteBook X G1i من فئة الكمبيوترات المحمولة الخفيفة مثل Apple MacBook Air. وكما هو الحال مع أجهزة الحواسب المحمولة الموجهة للمؤسسات، يحتوي الجهاز على المزيد من المنافذ مثل HDMI وUSB A، بالإضافة إلى ميزات الأمان مثل مفتاح غالق الكاميرا الفعلي.

بالنسبة للطرازات المجهزة بمعالجات AMD، سيكون هناك بعض اللبس في التسمية. على الرغم من أن الطرازين قد يظهران متشابهين، إلا أن طراز AMD يأتي بتصميم مميز ويزن 1.5 كجم، مما يجعله أقرب إلى فئة وزن Apple MacBook Pro 14.

لذا، عند الاختيار بين Intel وAMD، لا يقتصر الأمر على الاختيار بين معالجات Core Ultra وRyzen AI فحسب، بل يشمل أيضًا اختيار جهاز يتفاوت في الأداء والتركيز على التنقل.

التوافر والأسعار:

سيكون كل من HP EliteBook X G1i وHP EliteBook X Flip G1i متاحين في الولايات المتحدة اعتبارًا من فبراير. سيبدأ سعر HP EliteBook X Flip G1i من 2249 دولارًا، بينما يبدأ سعر HP EliteBook X G1i من 1999 دولارًا.

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