تكنولوجيا: إطلاق Dell Pro Max 14 و16 بمعالج Intel Core Ultra 9 في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد Dell Precision من أبرز تشكيلة محطات العمل التي ظهرت منذ التسعينيات، لكن في عام 2025، قررت الشركة أن تقول وداعًا لهذه السلسلة، حيث أعادت تسميتها وقدمت اجهزة حواسب محمولة جديدة تحت العلامة التجارية الجديدة: Dell Pro Max 14 وPro Max 16.

من بين الجهازين، يعد Dell Pro Max 14 هو الخيار الأصغر، حيث يمكن تهيئته بشاشة يصل حجمها إلى 14 بوصة بدقة QHD+.

أما بالنسبة للأداء الداخلي، فيمكن تجهيز هذا الطراز بمعالج Intel Core Ultra 9، مع احتمال كبير أن يكون من معالجات Arrow Lake H القادمة.

كما سيكون من الممكن تهيئة الجهاز باستخدام Nvidia RTX 500 لوحدة المعالجة الرسومية، مع خيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت وذاكرة عشوائية عالية السرعة. ويتميز هذا الحاسب المحمول بوزن خفيف، حيث يبلغ وزنه 4.04 رطل فقط.

أما Dell Pro Max 16، فيعد جهازًا أكثر قدرة قليلاً، حيث يمكن تهيئته باستخدام وحدات معالجة الرسومات من سلسلة Nvidia RTX 2000.

تظل خيارات المعالج مشابهة للطراز الأصغر، لكن يمكن لهذا الجهاز أن يدعم سعة تخزين أعلى تصل إلى 4 تيرابايت. كما يدعم كلا الطرازين Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 لضمان اتصال لاسلكي موثوق.

كلا الجهازين يتمتعان بجودة بناء قوية، مع تصنيف MIL-STD لمتانة عالية. لا توجد معلومات محددة عن الأسعار بعد، ولكن من المتوقع أن يتوفر الجهازان في الأسواق بين مارس وأبريل 2025. كما تعتزم الشركة إطلاق إصدار يعمل بمعالج AMD Ryzen أيضًا.

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