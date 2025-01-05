انتخاب مجلس إدارة جمعية المودة الجديد لدورة 2025-2028

عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية اجتماع الجمعية العمومية العشرين بمقر الجمعية، بحضور الأعضاء وعدد من المهتمين بالشأن التنموي والأسري وتناول الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية خلال الدورة الثالثة لمجلس الإدارة (2021-2024)، كما تخلله التصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الرابعة (2025-2028).

واستهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي، الذي أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المتواصل وثقتهم الكبيرة في جهود الجمعية مؤكدا أهمية العمل المشترك الذي أدى إلى تحقيق إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية.

وبيّن السمنودي أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية تخطى حاجز 240 ألف أسرة، ووصل أثر الخدمات المقدمة إلى 79%، فيما قدمت الجمعية أكثر من 660 ألف خدمة خلال هذه الدورة.

وأشار السمنودي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان الفرعية، مثل لجنة الاستثمار التي عملت على تنمية الموارد المالية وزيادة الأصول، ولجنة المراجعة الداخلية التي حققت أعلى معايير الحوكمة والشفافية بنسبة 100% وفق تقييم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

واستعرض مجلس الإدارة الإطار الاستراتيجي لجمعية المودة 2030، الذي يرتكز على تمكين مليون أسرة سعودية، وتأهيل 6,000 ممارس مختص في قضايا الأسرة، وتحقيق مليون مشاهدة للمنتجات الإعلامية التوعوية. وأوضح أن الجمعية تهدف إلى تعزيز الابتكار المؤسسي، وتحقيق التوازن الاجتماعي المستدام للأسر، وتنمية الأصول الاستثمارية للوصول إلى 192 مليون ريال سعودي.

واختُتم الاجتماع بإعلان نتائج انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة (2025-2028)، ويتكون المجلس من المهندس فيصل السمنودي رئيسًا و زهير مرحومي نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، فايز الحربي نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية المهندس هشام الخريجي وخالد قامة وخالد الحمدان وياسر بكر وأحمد باسودان وفهد مؤمنة.