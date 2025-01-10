حرس الحدود بعسير ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير طفلًا مقيمًا من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في الشاطئ، وتم تقديم المساعدة له، ونقله إلى المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال، وعدم السباحة في المواقع غير المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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