نجمات حفل Joy Awards 2025 يتألقن بأجمل صيحات المكياج العصرية المميزة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - في ليلة ساحرة تفيض بالأناقة والتألق، أقيم حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، الحفل الأضخم عربياً الذي يقام بدورته الخامسة في مدينة الرياض في السعودية. وكالعادة، خطفت النجمات على السجادة الخزامية للحفل الأضواء؛ بإطلالات جمالية استثنائية عكست أحدث صيحات المكياج العصرية، من مكياج العيون السموكي الجريئة إلى الألوان الميتاليك اللامعة، إضافة إلى الشفاه الجريئة والتدرجات الطبيعية الناعمة، أبدعت النجمات في اعتماد أساليب جمالية مبتكرة مزجت بين الكلاسيكية والحداثة، ما جعل كل إطلالة لوحة فنية مبهرة. ومن "الخليج 365"، نأخذكِ في جولة سريعة على أبرز إطلالات المكياج المميزة التي زيّنت بها النجمات السجادة الخزامية لحفل صناع الترفيه لعام 2025، لنرصد أبرز التفاصيل واللمسات الجمالية التي ستلهمكِ لتجديد أسلوبكِ بمكياج عصري ساحر.

بشرى بمكياج زهري خافت مع أحمر الشفاه الوردي

بشرى في حفل جوائز صناع الترفيه 2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة MBC



الفنانة بشرى تألقت في حفل جوائز صناع الترفيه 2025، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، اختارت فيها مكياج عيون مات باللون الوردي الخافت مع ظل العين الغامق عند زاوية العين الخارجية، مع طبقات من الماسكرا لإبراز العين، فيما جاء أحمر الشفاه الذي اعتمدته باللون الوردي المشرق المات. في المقابل، اختارت تسريحة الشينيون الكلاسيكية مع الغرة المنسدلة على جانبي الوجه، والتي منحت إطلالتها لمسة حيوية جذابة.

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إنجي المقدم بمكياج دخاني ثقيل وأحمر شفاه نيود

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من جهتها، حضرت الفنانة إنجي المقدم على السجادة الخزامية لحفل جوائز Joy Awards لعام 2025، وسحرت القلوب بإطلالتها الجمالية، التي زيّنتها بمكياج عيون دخاني ثقيل باللونين الأسود والرمادي، مع الكحل الأسود البارز داخل العين والرموش المستعارة البارزة، أما أحمر الشفاه فاعتمدته باللون النيود، وقد جاء محدداً باللون النيود المائل إلى البني، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الستريت بالفرق النصفي مع الغرة المبللة المسحوبة إلى خلف الأذن.

ماغي بوغصن بمكياج عيون سموكي وشفاه باللون الخوخي

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الممثلة ماغي بوغصن خطفت الأنظار بإطلالتها الجمالية الآسرة، التي اختارت فيها مكياج عيون سموكي لامعاً، تم فيه دمج ظلال العيون باللونين الزهري والأسود، ومنحتها الرموش البارزة المستعارة نظرات جذابة، أما أحمر الشفاه فاعتمدته باللون الخوخي المشرق، الذي جعل الشفاه أكبر حجماً وأكثر امتلاءً. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل الجانبية.

هيفاء حسين بمكياج عيون مات وأحمر الشفاه الأحمر

هيفاء حسين في حفل جوائز صناع الترفيه 2025- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة MBC



الفنانة هيفاء حسين تألقت بدورها على السجادة الخزامية لحفل جوائز Joy Awards 2025 بدورته الخامسة، بإطلالة راقية بلمسات عصرية شبابية، حيث اختارت موضة أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي، ونسقت معه مكياج عيون مات بدرجات فاتحة ومشرقة مع لمسة غامقة عند الزاوية الخارجية للعين، مع الكحل الأسود الذي أبرز العيون والرموش الجريئة. وتألقت أيضاً بتسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع بالفرق النصفي.

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شيماء سبت بمكياج عيون خليجي فخم وأحمر الشفاه النيود

شيماء سبت في حفل جوائز صناع الترفيه 2025- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة MBC

أما الفنانة شيماء سبت فجاءت إطلالتها بارزة بلمسات خليجية بارزة، حيث تألقت بمكياج عيون خليجي فخم ارتكز على ظلال العيون الفضي والسوداء فوق الجفن العلوي مع الكحل العربي الرفيع المسحوب إلى خارج العين، مع ظل العين الوردي الخافت على عظمة الحاجب، إلى جانب الرموش الطويلة والكثيفة وأحمر الشفاه باللون النيود المحايد القريب إلى لون بشرتها، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشينيون مع خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الشعر.

جومانا مراد بمكياج بنفسجي غامق قوي مع أحمر الشفاه الزهري

جومانا مراد في حفل جوائز صناع الترفيه 2025- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة MBC



الفنانة جومانا مراد، المعروفة بإطلالاتها الراقية بلمسات شبابية عصرية، تألقت في حفل Joy Awards 2025، بإطلالة جمالية ساحرة، اختارت فيها مكياج عيون قوياً باللون البنفسجي الغامق القوي مع الرموش الجريئة، ونسقت معه أحمر الشفاه الزهري المشرق بلمسات لامعة، كذلك تألقت بتسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق الجانبي، والتي أبرزت جمال شعرها الأسود الطويل.

نور الغندور بمكياج عيون وردي مات مع أحمر الشفاه الغلوسي

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بدورها، أسرت الفنانة نور الغندور الحضور؛ بإطلالتها على السجادة الخزامية، التي اختارت فيها مكياج عيون ساحراً زاد عينيها الواسعتين جاذبية وجمالاً، تم فيه اعتماد ظلال العيون النيود الوردية المسحوبة إلى خارج العين، مع الكحل السموكي عند زاوية العين الخارجية، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة والكحل البني الدخاني على الجفون السفلية، وتم إبراز الشفاه بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي المحدد بالكونتور النيود البني، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق الجانبي.

ياسمين رئيس بمكياج مونوكروم زهري

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الفنانة ياسمين رئيس بدت كالأميرات؛ بإطلالتها الوردية النابضة بالحياة، فقد اختارت صيحة المكياج المونوكروم، أو ما يعرف بالمكياج ذي اللون الموحد، تم فيه اعتماد درجة الزهري نفسها للعينين والشفاه والبشرة، مع الرموش المستعارة البارزة والكحل داخل العين، ولفتت الأنظار بشعرها القصير، الذي اختارت له تسريحة الشعر المالس مع الغرة الجانبية القصيرة.

ريم السعيدي بمكياج عيون ناعم مع أحمر الشفاه العنابي

ريم السعيدي وزوجها الإعلامي وسام بريدي في حفل جوائز صناع الترفيه 2025- الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة MBC



عارضة الأزياء العالمية ريم السعيدي، التي حضرت إلى جانب زوجها الإعلامي وسام بريدي، تألقت بإطلالة نابضة بالأنوثة والجمال، فاختارت موضة أحمر الشفاه العنابي الغامق المخملي، ونسقت معه مكياج عيون ناعماً مع طبقات الماسكرا الكثيفة، كذلك تألقت بشعرها الكاريه القصير بتسريحة الشعر المالس المنسدل مع الغرة الجانبية المبللة المسحوبة إلى الخلف.

ميلا الزهراني بمكياج وردي ناعم بلمسة بنفسجية لامعة

ميلا الزهراني في حفل جوائز صناع الترفيه2025 - الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة MBC



الفنانة ميلا الزهري تألقت بإطلالة جمالية مفعمة بالأنوثة، اختارت فيها مكياج عيون وردياً مشرقاً وناعماً مع الأيلاينر اللامع باللون البنفسجي على منبت الجفن السفلي، مع طبقات عدة من الماسكرا التي أبرزت الرموش، ونسقت معه أحمر الشفاه المشمشي البانتون المشرق. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر المرفوع بالكامل بالفرق النصفي والغرة المسحوبة إلى الخلف.