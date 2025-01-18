الخليج اليوم .. السعودية تضبط 20 ألف مخالف للأنظمة في أسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق السعودية كافة في الفترة من 09 / 01 / 2025 إلى 15 / 01 / 2025، 21485 مخالفاً.

وطبقاً لبيان وزارة الداخلية السعودية، فإن هؤلاء المخالفين منهم 13562 مخالفًا لنظام الإقامة، و4853 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3070 مخالفًا لنظام العمل.

ويشير البيان أيضاً إلى أن إجمالي الذين ضُبطوا في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية يصل عددهم نحو 1568 شخصًا 47%، منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و03% من جنسيات أخرى.

وضبطت الحملات الميدانية المشتركة 64 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فضلاً عن ضبط 16متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت في الوقت نفسه أن إجمالي الذين يخضعون للإجراءات الخاصة بتنفيذ الأنظمة يصل عددهم إلى نحو 33007 وافدين مخالفين، منهم 30335 رجلاً، و2672 امرأة.

كما أحالت 25164 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2864 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11955 مخالفًا.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.