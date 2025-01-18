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شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا.. المملكة تشارك بجناح مبادرة "Saudi House" خلال منتدى دافوس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة بجناح مبادرة "Saudi House" خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير في دافوس، سويسرا.
وتأتي المبادرة بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية منها: وزارة الصحة، وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للسياحة، هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وشركة الدرعية، مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة.
ويعكس جناح مبادرة "Saudi House" الدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، باعتباره منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا.
وتشارك المملكة في الاجتماع تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم"، حيث ينعقد الاجتماع السنوي الخامس والخمسون للمنتدى تحت شعار "التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية"، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التطورات الجيوسياسية وتصاعدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، كما يجتمع قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول، وتحفيز النمو لتحسين مستويات المعيشة، وإدارة التحول العادل والشامل في مجال الطاقة.
وتأتي المبادرة بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية منها: وزارة الصحة، وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للسياحة، هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وشركة الدرعية، مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة.
مبادرة "Saudi House"كما ستعقد المبادرة عددًا من الجلسات الحوارية لمناقشة أحدث التوجهات المهمة في التحول الاجتماعي والاقتصادي محليًا ودوليًا.
ويعكس جناح مبادرة "Saudi House" الدور المتنامي للمملكة في الساحة الدولية وتأثيرها الفعّال، باعتباره منصة تربط بين رواد الأعمال، وصنّاع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا.
الفرص التنموية والاستثماريةكما سيتمكن الزوار من اكتشاف الفرص التنموية والاستثمارية التي خلقتها رؤية المملكة 2030، بينما سيتعاون الشركاء والقادة الدوليون للتصدي للتحديات الدولية الحرجة، كما يستقبل الجناح المشاركين في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ليكتشفوا ثروة من المعرفة والإلهام الجديد من خلال الموضوعات التي سيتم مشاركتها ضمن المبادرة.
وتشارك المملكة في الاجتماع تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم"، حيث ينعقد الاجتماع السنوي الخامس والخمسون للمنتدى تحت شعار "التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية"، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التطورات الجيوسياسية وتصاعدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، كما يجتمع قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول، وتحفيز النمو لتحسين مستويات المعيشة، وإدارة التحول العادل والشامل في مجال الطاقة.