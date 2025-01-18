شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشاباك فى دولة الاحتلال يطالب بالهجوم على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الأمن العام لدولة الاحتلال "الشاباك" رونين بار في اجتماع مجلس الوزراء، من تزايد ما وصفه بالأنشطة المعادية الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك يتطلب بدء نشاط هجومي في المنطقة.