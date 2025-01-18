اخبار الخليج

جهاز الشاباك فى دولة الاحتلال يطالب بالهجوم على الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

جهاز الشاباك فى دولة الاحتلال يطالب بالهجوم على الضفة الغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشاباك فى دولة الاحتلال يطالب بالهجوم على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الأمن العام لدولة الاحتلال "الشاباك" رونين بار في اجتماع مجلس الوزراء، من تزايد ما وصفه بالأنشطة المعادية الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك يتطلب بدء نشاط هجومي في المنطقة.

 

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في الجلسة نفسها، إن "الجيش عرف كيفية العودة إلى القتال بقوة إذا لزم الأمر".

وحذر هاليفي وجميع رؤساء الجهاز الأمني من أن "حماس ستستخدم وقف إطلاق النار لاستعادة البنية التحتية العسكرية".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements