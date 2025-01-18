شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشاباك فى دولة الاحتلال يطالب بالهجوم على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الأمن العام لدولة الاحتلال "الشاباك" رونين بار في اجتماع مجلس الوزراء، من تزايد ما وصفه بالأنشطة المعادية الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك يتطلب بدء نشاط هجومي في المنطقة.
وقال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في الجلسة نفسها، إن "الجيش عرف كيفية العودة إلى القتال بقوة إذا لزم الأمر".
وحذر هاليفي وجميع رؤساء الجهاز الأمني من أن "حماس ستستخدم وقف إطلاق النار لاستعادة البنية التحتية العسكرية".
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