شكرا لقرائتكم خبر عن والد طالبة مدرسة التجمع: ابنتى تعانى من حالة نفسية سيئة وسنلاحق الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مصطفى والد الطالبة "كرمة" المجني عليها في واقعة الاعتداء داخل مدرسة شهيرة بالتجمع، إن نجلته تعانى من حالة نفسية سيئة بعد الحادث، وإنه سيلاحق الفتيات المتهمات في الاعتداء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كرمة" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال.

وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضى تحديدا يوم 16 يناير الجارى حيث تعدت طالبة على زميلتها فى مدرسة دولية.

وقالت مصادر مسئولة إنه تم عقد لجنة الحماية المدنية حسب لائحة الانضباط المدرسى وتوقيع الجزاء المناسب وهو الفصل والنقل إلى مدرسة أخرى، مشددة على أنه تم التحقيق فى الواقعة، وحرر والد الطالبة محضر رقم 667 جنح قسم التجمع الخامس.