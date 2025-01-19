شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 19 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 19-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 ص
موعد صلاة العصر 59: 2
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:40
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:02
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 2:54 م
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:36 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:51 م
وقت صلاة المغرب 5:12 م
وقت صلاة العشاء 6:31 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 02: 3
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:40
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