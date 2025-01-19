شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا لآخر تحديث .. سعر الدولار اليوم السبت 18-1-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت ، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.