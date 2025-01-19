شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى بنكى الأهلى ومصر اليوم الأحد 19-1-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر صرف الدولار الأمريكي والعملات المختلفة بالبنوك المصرية، اليوم الأحد 19-1-2025، مقابل الجنيه المصري، وبذلك يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر.50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.





الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.