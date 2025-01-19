شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقسط تكاليف توصيل الغاز لمنزلك..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد شهر نوفمبر الماضى صدور قرار وزارة البترول بعودة نظام تقسيط عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده،كما يتضمن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، وتتصمن أهم المعلومات عن نظام التقسيط الآتى..

. تطبيق نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدون مقدم أو فوائد.

.تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.



. يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وتتضمن أهم المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل ..

.صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).

- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

.صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).