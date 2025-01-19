شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة قبل التبرع بمشتقات البلازما.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 01:00 ص

كشف المشروع القومى لمشتقات البلازما عن سلسلة من النصائح المهمة اللازمة قبل التبرع بالبلازما حيث تضمنت:

1. شرب المياه بشكل منتظم وكافٍ.

2. تناول الأكل الصحي مثل الخضراوات والفاكهة والبروتين سواء نباتي أو حيواني.

3. النوم من 6 إلى 8 ساعات على الأقل.

وتابع مشروع مشتقات البلازما : النصائح السابقة من أهم النصائح والإرشادات البسيطة لصحة المتبرع المنتظم بالبلازما وقدرته على التبرع بانتظام وأمان:

وأوضح المشروع القومى لمشتقات البلازما: التبرع بالبلازما المنتظم من أشخاص أصحاء، هو المصدر الوحيد لتصنيع هذه الأدوية وضمان توفيرها للمرضى بمصر، ويمكن التعرف بشكل أكبر عن مزايا المتبرع المنتظم بالبلازما، من خلال الاتصال على 15442 أو التواصل عبر رسائل الــ SMS .

مراكز المشروع الخاصة بالتبرع بالبلازما توجد فى: 6 أكتوبر، المعادي، حلوان،كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس، بورسعيد.