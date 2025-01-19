شكرا لقرائتكم خبر عن والد طالبة التجمع يكشف مفاجأة لـ"الخليج 365" حول تفاصيل التعدي على ابنته والان مع تفاصيل الخبر

كشف والد الطالبة كرما، تفاصيل واقعة التعدي على نجلته بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، بعد أن تم استدعاؤه رسميا من النيابة واتهامه المدرسة بالتقصير والإهمال في التعامل مع ازمة ابنته.

وقال أحمد والد كرما لليوم السابع، كرما تعانى من حالة نفسية سيئة في الوقت الحالي، وما حدث هو امر غير طبيعي، والمشهد المتداول لا يعبر عن مشاجرة بين أطفال، والمدرسة لم تتعامل مع الموقف بشكل جيد، ولم يحدث من خلالهم أي نوع من أنواع الاهتمام، ولم تطلب المدرسة الإسعاف لها، ولم يجلس معها أحد حتى وصوله الى المدرسة.

وتابع والد الطالبة، الفيديو المنتشر بشع وشرح كل ما حدث بشكل واضح، ويجب على المجتمع فهم ما حدث من خلال الفيديو لمحاولة زراعة الوعي في ابناءنا، المشاهدين للفيديو لم يتدخل منهم احد لانهاء المشاجرة وفقط تم الاكتفاء بالمشاهدة وهذا يعبر عن قلة الوعي تماما، وتم استعداء أولياء أمور الطالبات لسماع اقوال ابناءهم فيما حدث، مضيفا كارما الان تعانى من كسر مضاعف في الانف، وحالتها النفسية صعبة للغاية، وأتمنى ان لا يبقى ما حدث في ذاكرتها.

وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضى تحديدا يوم 16 يناير الجارى حيث تعدت طالبة على زميلتها فى مدرسة دولية.

وقالت مصادر مسئولة إنه تم عقد لجنة الحماية المدنية حسب لائحة الانضباط المدرسى وتوقيع الجزاء المناسب وهو الفصل والنقل إلى مدرسة أخرى، مشددة على أنه تم التحقيق فى الواقعة. وحرر والد الطالبة محضر رقم 667 جنح قسم التجمع الخامس.