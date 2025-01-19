شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أنغام .. نجاح استثنائى فى زمن الترند والان مع تفاصيل الخبر

وسط العمالقة وكبار النجوم والنجمات، ظهرت أنغام طفلة، لفتت الأنظار إلى موهبتها العظيمة منذ الطفولة، استطاعت أن تعيش مع الجمهور كل مراحل حياتها، طفولتها ومراهقتها وصباها، وهو أمر ليس بسهل، كثير من المواهب ظهرت في مرحلة الطفولة ودهستها عجلة الإنتاج وظروف السوق وصراعات وتحديات المجال، لكن أنغام كانت من الناجين بفضل ذكائها الفني، وقوة موهبتها التي جعلتها تواكب التحديات وتتحول مع جمهورها حسب طبيعة كل مرحلة عمرية مرت بها، إلى أن أثبتت نفسها ووقفت على أرض صلبة، رغم تحول السوق نحو الترند والأغنية صاحبة الإفيه.

في عيد ميلاد أنغام اليوم الأحد، تتجلى موهبة أنغام في كل مكان لتحصد جائزة الموسيقى في حفل الجوي أوورد باختيار الجمهور، مناصفة مع تامر عاشور لتأتي الجائزة تأكيدا على مشوار طويل مكلل بالنجاحات وعطاء مستمر لا ينازعه أحد ولا يقف أمامه تحد.

أنغام موهبة لافتة وحضور طاغى منذ أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادى"، ولاقى نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى، وهى التى ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتي حبيبتي"، وأكد وقتها أنها "صوت صغير" يتم تجهيزه من أجل مصر، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.

وحافظت أنغام على المزج بين الأغنيتين الخليجية والعربية، واستمرت فى التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين، وتميزت في تقديم الأغنية المنفردة، وأصدرت العديد من الألبومات، أولها "الركن البعيد الهادي".

وخاضت أنغام تجربة التمثيل من قبل مسلسل "فى غمضة عين" مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية "رصاصة فى القلب".

وتحقق أنغام الكثير والكثير من النجاحات من خلال أغنياتها، آخرها ألبومها الجديد "تيجى نسيب" والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية، والتي نالت إعجابهم وأشادوا بكلمات وألحان الأغنية وصناعه.

وضم الألبوم أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وألحان رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وميكس وماستر أمير محروس، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، وميكس وماستر أمير محروس، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وميكس وماستر أمير محروس.

وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب أسرار" من كلمات آمار مصطفي، والحان شرنوبي، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية العاشرة باسم "ماكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي.

وجاءت الأغنية الحادية عشر للنجمة أنغام بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان وميكس وماستر طارق مدكور، أما الأغنية الثانية عشرة والأخيرة وهى الأغنية الرئيسية للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب"، وهى من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر حسن الشافعى.