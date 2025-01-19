Joy Awards 2025.. هيفاء حسين تكشف لـ الخليج 365 جديدها في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - أجرت "الخليج 365" لقاءً خاصاً مع الفنانة هيفاء حسين على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025 والذي يقام حالياً بالعاصمة السعودية الرياض بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير سواء العالميين أو المصريين أو العرب الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

هيفاء حسين تكشف جديدها

أكدت هيفاء حسين على سعادتها بتلقي دعوة للتواجد في حفل joy awards، وأشادت بالمجهودات العظيمة التي قام بها القائمين على هذا الحفل، وأكثر ما لفت نظرها هو الحضور الفني الضخم لصناع الفن والترفيه على مستوى العالم.

أما عن أحدث أعمالها الفنية فقالت هيفاء أنها تستعد لمسلسل تراثي اسمه "شغاب" وسيتم طرحه في موسم رمضان المقبل 2025.

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حضور حفل joy awards

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى و زوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل المقرر تكريمه في حفل اليوم، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

ويتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلا بدر، طارق الابياري، كاريس بشار.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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