Joy Awards.. أكرم حسني يكشف لـ الخليج 365 اسم الفنان الذي صوّت له

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - التقت كاميرا "الخليج 365" الفنان أكرم حسني والذي عبّر عن سعادته وفخره لتواجده في جميع نسخ حفل توزيع جوائز joy awards، كما كشف عن الفنان الذي صوّت له، وأيضًا بعض كواليس مسلسله المنتظر في رمضان 2025.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: زكية البلوشي
تصوير: يوسف بوهوش
أعده للنشر: مي علي
كما كشف عن زملائه الذين صوّت لهم حيث قال: "الحقيقة أن "أشغال شقة" من المسلسلات الغالية جدًا على قلبي لأن هشام ماجد من أقرب أصحابي وأصدقائي في الوسط، وأتمنى أن يحصل على جائزة النهاردة ".
وعن أعماله المقبلة قال أكرم حسني : " أشارك بمسلسل في رمضان المقبل بعنوان "الكابتن" مكون من 15 حلقة، إنتاج كريم أبو ذكري، وهو التعاون الثالث مع كريم بعد مسلسلات "الوصية، ومكتوب عليا"، والإخراج معتز التوني، وأنا متواجد وسط مجموعة كبيرة من النجوم وأتشرف بالعمل معهم".
ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذي شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.
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ودارت أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.
يمكنكم متابعة joy awards 2025 .. نيقولا معوض يكشف لـ الخليج 365 عن أسماء النجوم الذين صوّت لهم
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: زكية البلوشي
تصوير: يوسف بوهوش
أعده للنشر: مي علي
أكرم حسني : سعيد أنني جزء من joy awards كل عامبسعادة وفخر تحدث الفنان أكرم حسني عن حفل توزيع جوائز joy awards 2025 وتواجده بالحدث كل عام قائلًا : "أنا تقريبًا متواجد في كل نسخ joy awards، وأتشرف أنني موجود في الرياض، حيث أجواء البهجة والسعادة والرقي والتطور من عام لعام، وأكون سعيداً أنني جزء من كل النسخ".
كما كشف عن زملائه الذين صوّت لهم حيث قال: "الحقيقة أن "أشغال شقة" من المسلسلات الغالية جدًا على قلبي لأن هشام ماجد من أقرب أصحابي وأصدقائي في الوسط، وأتمنى أن يحصل على جائزة النهاردة ".
وعن أعماله المقبلة قال أكرم حسني : " أشارك بمسلسل في رمضان المقبل بعنوان "الكابتن" مكون من 15 حلقة، إنتاج كريم أبو ذكري، وهو التعاون الثالث مع كريم بعد مسلسلات "الوصية، ومكتوب عليا"، والإخراج معتز التوني، وأنا متواجد وسط مجموعة كبيرة من النجوم وأتشرف بالعمل معهم".
أكرم حسني حاضر في دراما رمضان 2025يخوض الفنان أكرم حسني المارثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل "الكابتن" والمكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن بطولة: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.
ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذي شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.
أطلعوا على أكرم حسني يكشف كواليس أغنية تيجي نسيب لـ أنغام: اتكتبت واتلحنت في 5 ساعات
أكرم حسني يشارك في موسم الرياضيُذكر أن أكرم حسني شارك بعرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" الشهر الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة، وشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كلّ من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.
ودارت أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.
https://www.instagram.com/p/DCOzrbDtjjk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCOzrbDtjjk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DCOzrbDtjjk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أكرم حسني يشارك ياسمين عبد العزيز بطولة "زوجة رجل مش مهم"في سياق آخر، يشارك أكرم حسني في فيلم "زوجة رجل مش مهم" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووضع أكرم حسني وصناع فيلم "زوجة رجل مش مهم" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، ويواصل أكرم تصوير مسلسله "الكابتن".
يمكنكم متابعة joy awards 2025 .. نيقولا معوض يكشف لـ الخليج 365 عن أسماء النجوم الذين صوّت لهم
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