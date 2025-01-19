joy awards 2025.. مناصفة جائزة الأغنية الأكثر رواجًا بين أنغام وتامر عاشور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - قدّمت الفنانة يسرا، جائزة الأغنية الأكثر رواجًا في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2025، المُقام حاليًا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض، حيث ذهبت الجائزة مناصفة بين المطربة أنغام، عن أغنيتها "هو أنت مين"، وتامر عاشور عن أغنية "هيجي لي موجوع".

أنغام: شكرًا السعودية دائمًا وأبدًا

وأعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها البالغة بتلك الجائزة، حيث قالت خلال كلمتها على المسرح عقب استلامها التكريم: "أنا سعيدة أني موجودة النهاردة، وسعيدة بالجائزة جدًا، وعاوزة أشكر المملكة العربية السعودية دائمًا وأبدًا على كل حاجة حلوة بتقدمها للفن والفنانين، والشكر دومًا للمستشار تركي آل الشيخ، وأيضًا أبارك لتامر عاشور واحد من أرقى الفنانين والزملاء، وعملت معاه نجاحات حلوة كتير كمان".

وأشارت إلى أنّ فوزها بتلك الجائزة، جاء بالتزامن مع يوم ميلادها، قائلة: "الجائزة دي لها طعم حلو، عشان يسرا هي اللي قدمتها لي، وكمان النهاردة عيد ميلادي".

تامر عاشور: المستشار تركي آل الشيخ دعمني بشكل كبير

ومن جانبه، أبدى الفنان تامر عاشور، سعادته البالغة هو الآخر بتلك الجائزة، فيما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لدعمه ومساندته طوال الفترة الأخيرة، قائلًا: "له فضل كبير جدًا على وجودي في السعودية، وآمن بموهبتي وفضل معايا خطوة بخطوة لحد ما وصلت للمكان الجميل ده".

وأضاف تامر عاشور: "طبعًا بشكركم جدًا، وبشكر كل الحضور النجوم الكبار.. شكرًا على الجائزة.. وبشكر زوجتي اللي وشها حلو عليّا السنة دي وبنتي الصغيرة".

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تفاصيل "هيجي لي موجوع"

يذكر أنّ أغنية "هيجيلي موجوع" يتعاون فيها الفنان المصري تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلي، ومن كلمات محمود عليم، وتوزيع عمرو الخضري. وتنتمى إلى طابع أغاني الدراما؛ حيث كرر تامر عاشور تعاونه مع نفس فريق الأغنية الذين تعاون معهم سابقاً في أغنية "تيجي نتراهن"، وقد حققت الأغنيتان نجاحاً كبيراً.

وتأتي أغنية "هيجيلي موجوع" كأبرز أغاني هذا العام، بعدما طرحها في يناير الماضي، وتصدّرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك دخلت قائمة أكثر الأغاني رواجاً خلال عام 2024 على موقع "يوتيوب"؛ حيث تخطت مشاهدتها 185مليوناً. كما احتلت المركز الأول في الأكثر استماعاً في تطبيق Spotify، وكذلك فازت مؤخراً بأغنية العام في حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربية" بالرياض.

وتقول كلمات الأغنية: "هيجيلي موجوع. دموعه فعينه تعبان. هدّيله أسبوع. هيجي بعديها ندمان. هيجيلي ويشوف. ساعتها أنا ناوي على إيه. هيجيلي بالخوف. باين فكلامه وعينيه".

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