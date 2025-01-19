شكرا لقرائتكم خبر عن أولاد رزق 3 أفضل فيلم وهنا الزاهد أفضل ممثلة وإنجاز العمر لـمحمد عبد العزيز بـJoy Awards والان مع تفاصيل الخبر

أقيم حفل جوائز Joy Awards بمدينة الرياض، برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى الشيخ، وسط حضور عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى ونجوم العالم، حيث فاز بجائزة "الممثل المفضل عن فئة المسلسلات"، سامر إسماعيل، عن مسلسل "العميل"، الوجه الجديد المفضل الفنانة الشابة العنود عبد الحكيم، كما حصد نعمة الأفوكاتو جائزة "المسلسل المصري المفضل"، فجاءت من نصيب مسلسل "نعمة الأفوكادو" للفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي والمنتجة مها سليم.

كما نال جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، في النسخة الخامسة من "Joy Awards"، الممثل والكاتب والمؤلف والمنتج السوري ياسر العظمة، وذلك احتفاءً بمسيرته المرصعة بإنجازات فنية مُهمة.

أيضًا جاءت جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، من نصيب الممثل الأمريكي مورجان فريمان، والتي نالها عن مجمل مسيرته الفنية المتميزة.

جائزة "شخصية العام"، ذهبت إلى الممثل والمخرج الأمريكي ماثيو ماكونهي، والتي جاءت لتؤكد على إبداع ماكونهي الذي يُعد من بين أبرز المخرجين على الصعيدِ العالمي.

جائزة "المسلسل المشرقي المفضل"، جاءت من نصيب "مدرسة الروابي للبنات 2"، وجاءت جائزة "المسلسل الخليجي المفضل"، من نصيب "شباب البومب"، للممثل فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي ومن إخراج أشرف العبادي.

فازت النجمة هدى حسين بجائزة "الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات، وذلك عن دورها في "زوجة واحدة لا تكفي".

جاءت جائزة "مخرج المسلسلات المفضل" من نصيب المخرجة رشا شربتجي، عن مسلسل "ولاد بديعة".

فاز بجائزة "مخرج الأفلام المفضل"، المخرج طارق العريان عن فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، للفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين.

نال جائزة "الممثل المفضل عن فئة السينما"، الفنان والنجم المصري هشام ماجد عن فيلم "إكس مراتي".

جاءت جائزة "الممثلة المفضلة عن فئة السينما" من نصيب الفنانة هنا الزاهد عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

كما حصد أولاد رزق 3 عن أفضل فيلم، كما حصد جاى ريتشى جائزة صناع الترفيه الفخرية.

وسلم الموسيقار عمر خيرت جائزة الإنجاز مدة الحياة للموسيقار العالمى هانز زيمر.

كما تم تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة الإبداع مدى الحياة، وقدمها له ابنه الفنان كريم عبد العزيز، كما تم تكريم الفنان الكبير عبد الله الرويشد عن جائزة الإبداع مدى الحياة، ونالت أنغام وتامر عاشور جائزة الموسيقى مناصفة وقدمتها لهم النجمة الكبيرة يسرا.

وحضر حفل جوى اوردز عدد كبير من نجوم من جميع انحاء العالم وأبرزهم، مورجان فريمان، أنطونى هوبكنز، ماثيو هبونكجن، وعمرو دياب ويسرا ونبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، المخرج الكبير محمد عبد العزيز، عمرو يوسف، إلهام شاهين، ليلى علوى، دريد لحام والمخرجة بتول عرفة والسيناريست تامر حبيب، هانى خليفة، محمد شاكر خضير، طارق العريان، هانى رمزى، نيللى كريم، ومحمد كريم وبشرى وبيومى فؤاد، قصى خولى، دينا الشربينى، أصالة نصري وياسمين صبرى، هشام ماجد، معتز التونى، نادين الراسى، معتصم النهار، سامر إسماعيل، إنجى المقدم، أروى جودة، مها سليم، المخرج محمد سامى، مى عمر، أحمد خالد صالح، هنادى مهنا، أحمد الفيشاوى، المخرج أحمد مدحت، ريهام حجاج، مى كساب، تامر عاشور، المخرج رامى إمام، كريم محمود عبد العزيز، جمال العدل، أحمد رزق، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، وآخرون.