Joy Awards 2025 .. ماجد المهندس يعبر عن أمتنانه للجمهور ودوره في نجاح الفنانين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - عبر النجم ماجد المهندس عن امتنانه للجمهور ودوره في نجاح الفنانين، كما شارك سعادته بالتواجد والمشاركة في حفل Joy Awards 2025 .

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: مي علي

ماجد المهندس يعبر عن سعادته بالمشاركة في حفل Joy Awards 2025

من على السجادة الخزامية التقت كاميرا "الخليج 365" مع الفنان ماجد المهندس والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 قائلًا: "سعيد جدًا وأتشرف أن تكون هذه الجائزة عربية وتمثلنا كلنا، والجمهور هو الأساس في كل جائزة".

ماجد المهندس ينافس على فئة أفضل أغنية

يذكر أن الفنان العراقي ماجد المهندس ينافس على فئة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025؛ بأغنيته "الجو"، بين 3 من أفضل الأغاني التي حققت أعلى نسب استماع، وهم أغنية "لمّاح" لعايض، أغنية "هيجيلي موجوع" ‏لتامر عاشور، وأغنية "وين" للشامي.

أغنية "الجو" للمطرب ماجد المهندس من كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي سريوس، وقد تم تصوير الأغنية فيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية : "الجو يبي له اثنين .. عشاق ولهانين .. الجو يقول شلون! .. ماني معاك الحين! .. مو ناقص احلى جو .. الا تجي ويحلو .. ونعيش انا وياك".



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