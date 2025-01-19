أسماء لمنور من حفل 2025 joy awards: فخورة بتكريم صناع الترفيه بهذه الطريقة

أسماء لمنور تشكر المستشار تركي آل الشيخ والسعودية

أبرز حضور حفل joy awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - حرصت الفنانة المغربية أسماء لمنور على حضورلعام 2025 والذي أقيم منذ قليل في العاصمة السعودية الرياض بحضور حشد كبير من نجوم الفن والمشاهير العرب والعالميين والتقت لمنور بكاميرا "" على هامش تواجدها على السجادة الخزامية للحفل وتحدثت عن الحفل وجديدها خلال الفترة المقبلة.فريق الفيديو:إعداد الفيديو: زكية البلوشيتصوير: يوسف بوهوشأعده للنشر: محمد المعصراويوأكدت أسماء لمنور خلال اللقاء على سعادتها وفخرها بالتواجد في حفل joy awards قائلة:"سعيدة وفخورة أن الفن والفنانين والرياضيين والمُرفِهين يتم تكريمهم ويُحتفى بهم بهذه الطريقة برافو، شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، شكراً السعودية، وكذلك شكراً للجمهور الذي يستقبل الناس بكل حب، والله كمية الحب والمحبة كبيرة وأتمنى ان يكون ذلك منتشر في عالمنا العربي والعالم كله".

وشهد حفل توزيع جوائز Joy Awards حضور كل من محمد عبده، عبدالله الرويشد، عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب الكرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الابياري، كاريس بشار.

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ومن النجوم الذين حضروا الحفل كذلك: منى زكي وزوجها أحمد حلمي، أحمد عز، نادين نجيم، ياسمين رئيس وزوجها، محمد أنور وزوجته، نادين الراسي، نيكول سابا، صابر الرباعي، درة، روجينا وزوجها أشرف زكي، أروى جودة، عاصي الحلاني، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، ميرهان حسين، صفية العمري، لطيفة، وليد توفيق، محمد عبده، ماجد المهندس، رانيا يوسف، ميلا الزهراني، ادوارد وآخرون.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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