دانه الطريوش تكشف مفاجأة لـ الخليج 365 من على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - كشفت مؤثرة الموضة الكويتية دانه الطريوش على مفاجأة لكل محبيها ومتابعيها، وذلك خلال تواجدها على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: زكية البلوشي

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: مي علي

دانة الطريوش تكشف عن حملها بتوأم من حفل Joy Awards

التقت كاميرا "الخليج 365" بمؤثرة الموضة دانه الطريوش من على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، والتي عبرت عن سعادتها لحضورها الحدث لأول مرة، كما أعلنت عن حملها بتوأم، حيث قالت: "هذه أول تجربة لي أني أحضر Joy Awards، وقد استمتعت كثيرًا، وأشعر أنني بين أهلي وناسي، وصراحة حفاوة الاستقبال والترتيب والتنظيم أنا بشوفها حلوة كثيرًا".

كما كشفت عن سبب توقف برنامجها "دانه كاست"، وهو حملها بتوأم، لأنها لا تستطيع استكماله مع معاناة الحمل.

حفل Joy Awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

ويشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع.



يمكنكم متابعة دريد لحام معلقاً على حفل Joy Awards 2025: حدث لم يسبق مثله بالعالم العربي



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