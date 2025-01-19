رشا شربتجي بعد فوزها بجائزة أفضل مخرجة مسلسلات في Joy Awards 2025: شكرًا الرياض مدينة الأحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - فازت المخرجة السورية رشا شربتجي، بجائزة أفضل مخرج عن فئة المسلسلات، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، والمقام حاليًا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن مسلسل "ولاد بديعة".

رشا شربتجي تربح الجائزة

كانت رشا شربتجي، وصلت إلى القائمة النهائية في المنافسة على تلك الجائزة في حفل Joy Awards 2025، أمام المخرج أحمد خالد موسى عن مسلسل "العتاولة"، وعلي العلي عن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" ومحمد سامي عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

أمر غير متوقع

وأعربت رشا شربتجي، عن سعادتها البالغة بتلك الجائزة، لاسيما وأنه لم تكن تتوقع بالفوز بها، وسط منافستها تلك الأسماء، حيث قالت خلال كلمتها على المسرح عقب استلامها التكريم: "لم أتوقع أبدًا، لذلك لم أحضر كلمة ألقيها، فاسمحوا لي لأنني هرتجل.. عدم توقعي بالفوز لأن هناك أسماءً تستحق الجائزة".

رسالة شكر

وحرصت رشا شربتجي على توجيه الشكر لكل القائمين على ذلك الحفل، قائلة: "شكرًا لمدينة الأحلام الرياض.. شكرًا للسعودية لأنها دائمًا بتبث الفرح في قلوب الناس.. شكرًا الهيئة العامة للترفيه.. شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، شكرًا لكل واحد صوت لي"، لافتة إلى أنّ أسرة مسلسل "ولاد بديعة" بمثابة شركاء نجاح.

وأبدت فخرها واعتزازها بمدينة الرياض، قائلة: "فيه نكهة خاصة في الرياض،وحسيت فيها بالفخر إن عندنا تطور ورايحين بمكان إلى العالمية.. أخيرًا أحب أهدى الجائزة لبلدي الحر سوريا، وشعبي في سوريا، وكل شخص صوت لي".



يمكنك قراءة.. Joy Awards 2025.. نعمة الأفوكاتو أفضل مسلسل مصري

مسلسل "ولاد بديعة"

يذكر أنّ مسلسل "ولاد بديعة" عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول أربعة أشقاء يعيشون مع والدتهم وتُدعى "بديعة" في حي شعبي بمدينة دمشق بسوريا، وتبذل الأم جهودًا جبارة لتربية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، فيما يُقابل كل منهم العديد من الصعاب والتحديات في رحلة سعيهم لتحقيق أحلامهم المختلفة، وهو بطولة سلافة معمار، سامر إسماعيل، محمود نصر، نادين تحسين بيك، نادين خوري، إمارات رزق، وتأليف علي وجيه، يامن حجلي



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».