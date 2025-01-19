بالصور- نيكول سابا تخطف الانظار بفستانها الرائع في الـ Joy Awards

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في إطلالتها فور وصولها إلى حفل توزيع جوائز الـ Joy Awards، حيث غرتدت فستان أسود طويل و ضيق من دون أكمام بتصميم رائع مرصع بالألماس و مكشوف الظهر، إستعرضت من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ يليق باللوك.
و يف وقت سابق، أطلقت الفنانة اللبنانية أغنية "معلمة" بمشاركة الفنان والموزع الموسيقي وزة عبر يوتيوب وذلك ضمن حلقة ريد بُل مزيكا صالونات. الاغنية من كلمات حازم إكس. وتم طرح الاغنية على يوتيوب وتحظى بتفاعل المتابعين الذين استمعوا اليها.
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