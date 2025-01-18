بالصور- ماغي بو غصن متألقة في حفل Joy Awards وبتوقيع طوني ورد

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الجمهور بإطلالتها فور وصولها على السجادة الحمراء في حفل الـ Joy Awards، حيث كانت ترتدي فستان رائع باللون الأزرق من دون أكمام ذات تصميم رائع و لامع من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلال جمال وجهها.
و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، مقطع فيديو لها برفقة الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، أثناء حضورهما إلى الرياض للشاركة في حفل "Joy Awards".
وكشفت ماغي في مقطع الفيديو عن الأوقات الممتعة التي قضتها برفقة ماريلين في الرياض من عشاء مميز وجولة في شوارع الرياض، كما عبرتا عن إعجابهما بهذه المدينة، وحماسهما للحفل المنتظر "Joy Awards".
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