ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل اللبناني سعد حمدان في رصيده العديد من الأعمال التمثيلية نذكر منها: "غنوجة بيا، رياح الثورة، ديو الغرام، ملح التراب، القناع، عروس وعريس"، كما شارك ايضا في "فرقة ناجي عطالله".
سعد حمدان لبّى مؤخرا مبادرة للممثل ميشال حوراني، وهي مباراة كرة قدم جمعته سابقا والممثلين سعيد سرحان، بديع أبو شقرا، حسن حمدان، جيسكار لحود، جوزيف ساسين، محمد فوعاني، وذلك مع شباب نازحين.
موقع الخليج 365 تواجد في هذا النشاط الترفيهي وأجرينا لقاء مع سعد حمدان.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - سعد حمدان : " الفنان إحساس وهذا ما فعلته نقابة الممثلين " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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