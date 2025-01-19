شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم حوثية مستمرة.. مشرف حوثي يقتل شقيقته ويصيب ابنها بجروح خطيرة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي جريمة مروعة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة لمليشيا الحوثي، أقدم مشرف حوثي في مديرية مقبنة، غرب محافظة تعز، على قتل شقيقته وإصابة ابنها بجروح خطيرة، في تصاعد خطير لحالات العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. وأفادت مصادر محلية بأن المشرف الحوثي عبد الكافي عبد الماجد ياسين، بمشاركة ابنه نسيم عبد الكافي، اعتديا على شقيقته نجيبة عبد الماجد ياسين وابنها عبد الجبار محمد زيد بالضرب، قبل أن يطلقا عليهما النار. وأسفر الاعتداء، الذي وقع يوم الأحد 12 يناير 2025، عن مقتل المواطنة نجيبة على الفور، بينما أصيب ابنها بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى مستشفى في منطقة الحوبان، حيث لا يزال في حالة حرجة. وأضافت المصادر أن عبد الكافي ياسين يشغل منصب مشرف في قرية الخنسة بعزلة المجاعشة بمديرية مقبنة، وهو منصب منحته له مليشيا الحوثي، مما يعكس استمرار استغلال الجماعة نفوذها لارتكاب الجرائم والانتهاكات دون رادع. قمع الإعلام تأتي هذه الحادثة بعد أيام من قيام عنصر آخر في صفوف الحوثيين، يُدعى "النمر"، بقتل والده فؤاد عبد الله سماعيل الحضرمي في محافظة إب. وأطلقت الجريمة موجة من الغضب بعد أن أكدت مصادر محلية أن القاتل عاد لتوه من جبهة صرواح في مأرب، وأطلق أربع رصاصات على والده. تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعداً مقلقاً في معدلات العنف الأسري، حيث يتورط عناصر المليشيا الإرهابية في جرائم تستهدف حتى أفراد أسرهم، في ظل غياب القانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب. وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تفرض تعتيماً إعلامياً صارماً على مثل هذه الجرائم، مما يساهم في تفاقمها ويُبقيها مغيبة عن الرأي العام. وتؤكد هذه السياسات أن الانتهاكات المجتمعية باتت جزءاً من الممارسات اليومية لعناصر الجماعة المسلحة.

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