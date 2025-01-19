القائمة الكاملة لجوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:19 صباحاً - أُعلن مساء اليوم عن أسماء الفائزين بجوائز صناع الترفيه "Joy Awards 2025"، التي أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد الحفل منح الجوائز بتصويت الجمهور في مجالات السينما والدراما التلفزيونية والموسيقى والرياضة والسوشيال ميديا، كما تم منح جوائز صناع الترفيه الفخرية لعدد من أبرز نجوم الفن السعودي والعربي والعالمي تقديرا لإسهاماتهم البارزة في مجال الترفيه، الخليج 365 تقدم لكم القائمة الكاملة للفائزين والمكرمين عن العام 2024.

قائمة الفائزين في Joy Awards 2025

فئة الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: الجو لماجد المهندس

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

- الفنان المفضّل: عايض

- الصوت الجديد المفضل: راكان آل ساعد

- جائزة الأغنية الأكثر رواجاً: مناصفة بين تامر عاشور وأنغام

السينما:

- الفيلم المفضّل: ولاد رزق 3: القاضية

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد

- الممثل المفضّل: هشام ماجد

المسلسلات الدرامية

- المسلسل الخليجي المفضّل: زوجة واحدة لا تكفي

- المسلسل المصري المفضل: نعمه الأفوكاتو

- المسلسل المشرقي المفضل: مدرسة الروابي للبنات

- الممثلة المفضّلة: هدى حسين

- الممثل المفضّل: سامر اسماعيل

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم

المخرجون

- المخرج السينمائي المفضل: طارق العريان

- مخرج الأعمال الدرامية المفضل: رشا شربتجي

- الرياضي المفضّل: سالم الدوسري

- الرياضية المفضّلة: هتان السيف

المؤثّرون

- المؤثّر المفضّل: شونق بونق

- المؤثّرة المفضّلة: نارين بيوتي

قائمة المكرمين

- جائزة صناع الترفيه الماسية للشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن

- جائزة صناع الترفيه الفخرية: زهير مراد

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: مورجان فريمان

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: جي كي يون

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: هانز زيمر

- جائزة صناع الترفيه الفخرية: جاي ريتشي

- جائزة شخصية العام: ماثيو ماكونهي

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: أندريا بوتشيلي

- جائزة صناع الترفيه الفخرية: هريثيك روشان

- جائزة الإنجاز مدى الحياة لمعالي الأستاذ عبدالله المحيسن

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: عبدالله الرويشد

- جائزة صناع الترفيه الفخرية: محمد عبدالعزيز

- جائزة الإنجاز مدى الحياة: ياسر العظمة

- جائزة صناع الترفيه الفخرية: الممثلة الكويتية القديرة مريم الصالح، الممثل الكويتي القدير ابراهيم الصلال، الممثل والمخرج السعودي سعد خضر، الممثل السعودي عبد الرحمن الخطيب، الممثل والمخرج والمؤلف الكويتي عبد الرحمن العقل، الممثل والمنتج السعودي علي ابراهيم، الممثل والمؤلف القطري غانم السليطي، الممثل والمخرج السعودي محمد الطويان.



ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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