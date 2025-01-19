شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 - 1 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها خسارة الأهلى من أورلاندو الجنوب أفريقى بدورى الأبطال بنتيجة 2 - 1، وفوز بيراميدز 6-0 على دجوليبا المالى بنفس البطولة.

بيراميدز يهزم دجوليبا بنصف دستة أهداف ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على دجوليبا المالي بنتيجة 6 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. مجلس اتحاد الكرة يزور نادى الزمالك غدا الأحد حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، غدًا الأحد، موعدًا لزيارة مقر نادى الزمالك، في أول زيارة رسمية للنادى بعد فوز المجلس برئاسة الجبلاية.

الزمالك يتفق مع زيزو على التجديد لمدة 3 مواسم قبل الإعلان الرسمي

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق على التجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم، بعد الوصول إلى نقطة اتفاق فى كافة الأمور المالية الخاصة ببنود ومنحة التعاقد وراتب اللاعب.

الأهلي يخسر من أورلاندو 2 - 1 ويفرط فى صدارة مجموعته بدوري الأبطال.. صور

خسر فريق الأهلي من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، باستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز للفريق الجنوب أفريقي موفوكينج، بينما تعادل للأهلي حسين الشحات، قبل أن يتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف ثانٍ.

تغادر بعثة منتخب الناشئات تحت 17 لكرة القدم مدينة باخوسام الكاميرونية، فجر غد الأحد عائدة إلى القاهرة عن طريق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتصل إلى القاهرة في تمام الواحدة والثلث فجر الاثنين المقبل، وذلك بعد أن ودّع الفريق التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عقب الخسارة بهدف دون رد في لقاء العودة أمام المنتخب الكاميروني، الذى أقيم ظهر اليوم السبت.

حرص باستور المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد على عقد اجتماع مع لاعبي المنتخب داخل فندق الإقامة اليوم، وشرح نقاط القوة والضعف لدى منتخب كرواتيا من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالفريق المنافس.

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استفسار النادي الإسماعيلي بخصوص غلق القيد مرة أخرى 8 يناير، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.