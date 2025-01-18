شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعي لاعب الاسكواش محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص العزاء لأسرة محمد يحيى لاعب نادي الشمس لاعب الاسكواش، والذي وافته المنيه أمس بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفي، ولكنه لفظ أنفاسه بها، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وأسرة الاسكواش الصبر والسلوان.

وتعرض اللاعب الشاب لوعكة صحية مفاجئة قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويشيع اليوم السبت جثمان اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي لاعب الاسكواش، بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتوفى محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس ولاعب الاسكواش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة.

ونعى منذ قليل الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي، الذى توفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي. ومن المنتظر أن يتوافد عدد كبير من اللاعبين وأعضاء اتحاد الاسكواش لوداع اللاعب الشاب.