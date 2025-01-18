شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات عدم توفر الدواء.. ”الغذاء والدواء“ تحدد 60 يوما لتحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الهيئة أن هذا التعميم - التي حصلت "اليوم" على نسخة منه يأتي في إطار جهودها للتأكد من توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، والتطوير الذي تقوم به على منهجيتها الرقابية في مخالفات توفر المستحضرات الصيدلانية.

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا بشأن مخالفات عدم توفر المستحضرات الصيدلانية والعشبية، حيث أكدت فيه على أهمية تزويدها بالبريد الإلكتروني الرسمي للمنشأة والمرتبط بالسجل التجاري وبيانات مسؤول التوفر لديها في موعد أقصاه 60 يوم عمل.وأوضحت الهيئة أن هذا التعميم - التي حصلت "اليوم" على نسخة منه يأتي في إطار جهودها للتأكد من توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، والتطوير الذي تقوم به على منهجيتها الرقابية في مخالفات توفر المستحضرات الصيدلانية.

منصة التوفر الدوائي



وأشارت الهيئة إلى أن التحقق من التزام المنشآت بتوفير المستحضرات ومتابعة بيانات المخزون والاحتياج والاستهلاك تتم إلكترونيًا من خلال مراسلات مسؤول التوفر للمنشأة أو المنصات المعتمدة «كمنصة التوفر الدوائي».

وشددت الهيئة على أن تعيين وتحديث بيانات مسؤول التوفر والبريد الإلكتروني الرسمي مسؤولية المنشأة، وسيتم اعتبار البريد الإلكتروني المقدم هي وسيلة التواصل الرسمية والمعتمدة للمنشأة.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم باستكمال جميع إجراءاتها النظامية للتحقق من استيفاء المنشآت لما ورد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مُخالفات.

ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى سرعة تحديث بياناتها لضمان توفر الدواء وعدم تعرضها للمُساءلة القانونية.