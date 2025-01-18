شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جامعة تعز بالتربة يدشن برنامج الماجستير في الإدارة والمحاسبة ويستعد لإطلاق برامج جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرع جامعة تعز بالتربة ي



خاص/ نيزان توفيق

دشن فرع جامعة تعز بالتربة، اليوم، انطلاق الدراسة في برنامج الماجستير بقسمي الإدارة والمحاسبة بكلية الإدارة ونظم المعلومات للعام الجامعي 2024-2025، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الفرع الأستاذ الدكتور أحمد الرباصي، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد الخامري.

وأكد الدكتور أحمد الرباصي، خلال جولته التفقدية لقاعات الدراسة، أهمية الصبر والمثابرة والاعتماد على مصادر بحثية حديثة وتوسيع دائرة المعارف لتحقيق أقصى استفادة علمية وبحثية، مثمناً جهود الكلية في إطلاق هذا البرنامج النوعي.

وأشار الدكتور الرباصي إلى أن افتتاح البرنامج يمثل تتويجاً لجهود متواصلة بقيادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي، موضحاً أن الفرع يشهد توسعاً مستمراً في برامج الدراسات العليا، حيث تم إطلاق برنامج الدكتوراة في التخصصات التربوية العام الماضي، وسبقه افتتاح برنامج الماجستير في نفس التخصصات عام 2015م. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزام الفرع بتطوير البحث العلمي وتوسيع البرامج الأكاديمية، لافتاً أنه يجري حالياً التجهيز لتدشين برنامج الماجستير في تخصصات علوم الحاسوب بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالفرع.