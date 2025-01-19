مذكور في القرآن.. أسباب هشاشة العظام وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد كبير من الأشخاص، خاصة من هم في العقد الرابع من عمرهم من هشاشة العظام، التي تتسبب في الشعور بألم في العظام عند القيام بمجهود مهما كان بسيطا، وخاصة السيدات اللاتي يعانين بصورة كبيرة من المرض عن الرجال، ما يزيد من البحث عن أسباب هشاشة العظام.

ما هو هشاشة العظام؟.. مذكور في القرآن

هشاشة العظام، هي مرض طبيعي يحدث مع التقدم في السن، حتى إن «وهن العظام» مذكورًا في القرآن الكريم، بالآية الكريمة: «قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا»، فذكر الله تعالى في كتابه العزيز وهن العظام قبل الشيبة.

وترتبط متانة العظام بحجمها، وكثافة العظام تتعلق بمستويات الكالسيوم والفُسفور في الجسم، لكن إن احتوى العظام على كمية المعادن أقل من المطلوب، تفقد العظام حينها قوتها ثم تفقد، قدرة الدعم الداخلية الخاصة بها.

ووفقًا لطبيعة الجسم، تحدث الدورة الكاملة لتجدّد العظام في غضون ثلاثة أشهر، حيث يعمل الجسم لدى صغار السن على إنتاج النسيج العظمي الجديد بوتيرة أسرع مما يستغرقه تفكك أو تحلل الأنسجة العظمية القديمة، أي أن الكتلة العظمية تزداد باستمرار عند صغار السن.

ما هي أسباب هشاشة العظام؟

وفي السطور التالية، إليكم أسباب هشاشة العظام، وفقًا للموقع الطبي webmd، وتصريحات تليفزيونية سابقة، للدكتور علاء الدين أحمد، أستاذ العظام.

أسباب هشاشة العظام

تحدث الإصابة بهشاشة العظام لأسباب متعددة ومختلفة، منها:

-انخفاض مستوى هرمون الإستروجين لدى النساء

انخفاض مستويات هرمون الإستروجين للنساء بعد انقطاع الطمث، من أسباب هشاشة العظام الشائعة.

- انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال

هرموني التستوستيرون والإستروجين لديهم دور في تعزيز صحة العظام للرجال، وانخفاضهم يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

- النظام الغذائي

يؤثر النظام الغذائي الغير صحي بشكل كبير على صحة عظامك، فبعض الأغذية لا تعزز نمو العظام بشكل صحي، لكنك بحاجة لأطعمة صحية غنية بالـ الكالسيوم، فيتامين د.

- انخفاض مستويات الكالسيوم

الكالسيوم يحافظعلى صحة وسلامة العظام، وبدون هذا المعدن لا يكون جسم الإنسان قادرًا على دعم العظام وإعادة بنائها.

- التدخين

التدخين من أسباب هشاشة العظام، فالمواد الكيميائية تزيد من صعوبة استخدام الجسم للكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى هرمون الإستروجين.

- بعض أنواع الأدوية

تناول بعض أنواع الأدوية قد يسبب هشاشة العظام ويرفع من خطر تكسرها، مثل الأدوية الكورتيزون والأدوية المستخدمة في علاج الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها.

- الإصابة بأمراض الغدة الدرقية

ترتبط أمراض الغدة الدرقية بزيادة فقدان العظام لكثافتها

الوقاية من هشاشة العظام

المواظبة على ممارسة النشاط الجسدي والبدني باستمرار.

إضافة منتجات الصويا إلى قائمة الغذاء اليومية.

الامتناع عن التدخين.

الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية والكافيين والمشروبات الغازية.

استهلاك كميات كافية من الكالسيوم.

استهلاك كميات كافية من فيتامين د، بحسب حاجة الجسم.